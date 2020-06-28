В Петербурге поймали анонима, «заминировавшего» торговый центр

В Петербурге поймали анонима, &#171;заминировавшего&#187; торговый центр
Мужчина "заминировал" ТЦ на Наличной улице. Фото: pixabay

Петербургские правоохранители задержали лжеминера, который 26 июня сообщил в полицию о заминировании торгового центра на Наличной улице, что на Васильевском острове.

По данным главка МВД по Петербургу и Ленобласти, хулиган, который пытался остаться анонимом, все же был пойман сотрудниками Центра «Э».

В субботу, 27 июня, был задержан 40-летний хулиган, которого уже не раз уличали в сообщении заведомо ложной информации о минировании различных зданий и социально важных объектов. При задержании у него нашли мобильный телефон НТС, с которого он звонил в службу 112.

В тот же день следственные органы Адмиралтейского района города открыли уголовное дело по статье о заведомо ложном сообщении об акте терроризма.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге из-за лжеминирований эвакуировали 400 человек.

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В Петербурге поймали анонима, «заминировавшего» торговый центр
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