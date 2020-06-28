На военном полигоне под Выборгом потушили лесной пожар

На военном полигоне под Выборгом потушили лесной пожар
Сухая трава стала причиной возгорания. Фото: pixabay.com

Вечером в субботу, 27 июня, на полигоне у поселка Каменка в Выборгском районе Ленобласти горели 20 гектаров сухой травы.

Согласно информации МЧС, к вечеру на территории Морозовского лесничества загорелась сухая трава на площади 20 гектаров, сильнее всего огонь бушевал на лесополосе площадью в 2 гектара, остальная территория тлела.

Как сообщает пресс-служба Западного военного округа, на месте происшествия, в частности, работали военнослужащие и авиация. После пожара местность проливали сотня военных, пять единиц спецтехники и военный вертолет. Огонь не смог добраться до объектов ЗВО.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что около поселка Каменка в Ленобласти из-за пожара есть угроза детонации. Там произошел низовой пожар из-за сельхозпала. Отмечается, что на военном полигоне поблизости есть неразорвавшиеся снаряды, поэтому есть угроза детонации.

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