Удары молнии убили более 100 человек в Индии

На севере Индии прошли сильнейшие грозы, во время которых умерли более сотни человек. Всех убило ударом молнии.

Как сообщает CNN, только за один день в одном из индийских штатов жертвами природного явления стали 24 человека. На следующий день грозы переместилась в соседний штат и разбушевавшиеся молнии убили еще не менее 83 человек. В общей сложности, удары молнии за два дня погубили 107 местных жителей.

Индийский премьер-министр Нарендра Моди написал в твиттере, что СМИ сообщают новости о трагедиях на севере государства. Он подчеркнул, что местные власти занимаются экстренной помощью, а также выразил соболезнования родным погибших. Семьям жертв стихии выплатят компенсации в размере около 5,3 тыс. американских долларов.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что российский спасатель рассказал, как уберечься от молнии в грозу.