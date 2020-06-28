Понедельник в Петербурге будет теплым и без осадков

Понедельник в Петербурге будет теплым и без осадков
В Петербурге будет теплая погода. Фото: Мойка78/Валентин Егоршин

Начало рабочей недели встретит жителей и гостей Северной столицы небольшой облачностью, однако осадков в городе не ожидается.

Прогноз погоды на понедельник, 29 июня, предоставило ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды». По данным синоптиков, грядущей ночью в Петербурге за окном будет +9…+13 градусов, а днем воздух в городе прогреется до +22…+24 градусов.

Учреждение отмечает, что завтра в городе на Неве подует умеренный ветер восточных направлений. Порывы ветра достигнут 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление ночью будет повышаться, а в течение дня — понижаться, сообщили в городском главке МЧС.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что главный синоптик Петербурга рассказал о погоде в июле.

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