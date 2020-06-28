Китайский блогер рассказал о «самом удивительном» блюде русской кухни

Мужчина считает, что окрошку нужно попробовать всем. Фото: pixabay.com

Мужчина считает, что окрошку нужно попробовать всем. Фото: pixabay.com

Он считает, что все должны попробовать окрошку.

Об этом стало известно сегодня, 28 июня. Обо всем рассказал пользователь китайского портала Baijiahao. Он отметил, что наиболее удивительным блюдом русской кухни считает окрошку. Мужчина считает, что приготовить холодный суп должен каждый его соотечественник – он отлично подойдет для летних приемов пищи. Блогер объяснил, что готовить окрошку можно с квасом или кефиром.

«Если говорить о вкусе, то российский квас совершенно отличается от того, который вы можете встретить в Китае. Настоящий квас сладковато-кислый и — что более важно — в меру газированный»,

— говорится в статье.

Пользователь признал, что некоторые ингредиенты для окрошки найти в Китае не так-то просто. Например, лук, укроп, петрушку и сметану.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что блюдо корейской кухни кимчи может помочь при облысении.