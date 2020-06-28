Китаец перечислил недостатки россиянок

Он считает, что женщины из России легко покоряют красотой, но нужно думать не только о внешнем, но и внутреннем содержании.

Об этом стало известно 28 июня. Обо всем говорится в статье китайского журналиста на портале Sohu. Автор материала убежден, что многие наслышаны о красоте россиянок – их хотят в жены жители разных стран, китайцы не являются исключением.

Но есть у них и недостатки, которые могут остановить иностранца. Во-первых, пара может не ужиться из-за менталитета. Россиянки, считает журналист, слишком дерзкие и часто проявляют свое собственное «я».

Во-вторых, после свадьбы им якобы свойственно выглядеть хуже, чем до брака. Женщины из России перестают за собой ухаживать, уверены многие, но автор статьи с этим не согласен. Мужчина убежден, что в первую очередь нужно обращать внимание не на внешность, а на характер возлюбленной, чтобы не было проблем.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что китайский блогер рассказал о «самом удивительном» блюде русской кухни.