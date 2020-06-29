На Софийской в ДТП попали самосвал, иномарка и каршеринг

В ночь на 29 июня на пересечении Софийской улицы и Дунайского проспекта во Фрунзенском районе произошло ДТП с участием автомобиля марки Subaru, машины сервиса каршеринга и самосвала.

Соответствующая видеозапись появилась в соцсетях. На место происшествия прибыла реанимации.

«На Пересечении Софийской и Дунайского встретились Самосвал+субару+каршеринг», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» в социальной сети «Вконтакте».

«Куда уж без каршеринга», — пишут пользователи Сети, комментируя дорожный инцидент.

Информации о пострадавших не поступало. Обстоятельства ДТП устанавливаются.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Ленобласти водитель «Рено» погиб в ДТП, улетев в кювет. Это произошло примерно в три часа дня на 31-м километре автодороги «Петербург — Запорожское — Приозерск».