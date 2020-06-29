В Выборге ночью спасатели тушили дачу

Информации о пострадавших не поступало. Фото: ГУ МЧС

Информации о пострадавших не поступало. Фото: ГУ МЧС

В ночь на понедельник, 29 июня, в Выборге Ленинградской области произошел пожар. Там загорелся дачный дом.

Сообщение о пожаре на территории СНТ Большой Лог поступило в 03:06 мск.

В ликвидации пожара участвовали восемь человек личного состава. Площадь пожара составила 25 квадратных метров, сообщили в ГУ МЧС по региону. Справиться с огнем удалось к 03:46 мск. Информации о пострадавших не поступало.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что сотрудники пожарно-спасательной части тушили двухкомнатную квартиру в Московском районе Петербурга. В ликвидации пожара участвовали девять человек личного состава и две единицы спецтехники.