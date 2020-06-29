В Лисьем Носу ночью загорелась шашлычная

В ночь на 29 июня, в Приморском районе произошел пожар. На улице Короткой, дом №6 в поселке Лисий Нос загорелась шашлычная.

Сообщение о пожаре поступило в 01:54 мск. В ликвидации пожара участвовали девять человек личного состава и две единицы спецтехники.

Огонь распространился на всей площади здания (3 на 5 метров), сообщили в ГУ МЧС по Петербургу. Справиться с огнем удалось к 2:11 мск. Информации о пострадавших не поступало. Обстоятельства, при которых произошел пожар, устанавливаются.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что сотрудники пожарно-спасательной части тушили двухкомнатную квартиру в Московском районе Петербурга. В ликвидации пожара участвовали девять человек личного состава и две единицы спецтехники.