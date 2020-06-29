В Петербурге задержан мужчина, который ограбил собственную мать

В Петербурге сотрудники полиции задержали мужчину, который ограбил собственную мать.

Как стало известно gаzeta.spb.ru, в полицию обратилась 68-летняя женщина, проживающая в квартире одного из домов по улице Лермонтова. Она рассказала, что ее 27-летний неработающий сын, применив физическое насилие, похитил у нее из сумки деньги, документы, банковские карты и разбил мобильный телефон. Ущерб она оценила в 17 тысяч рублей.

Чуть позже злоумышленник был задержан в Красносельском районе. Часть похищенного изъяли. Возбуждено уголовное дело.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Петербурге задержали 19-летнего мужчину, подозреваемого в ограблении прохожего. Потерпевший остался без денег, документов и электронной сигареты.