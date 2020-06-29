Глава Сбербанка спрогнозировал укрепление рубля к концу 2020 года

Глава Сбербанка Герман Греф заявил, что российский рубль может укрепиться к концу этого года до уровня 60-62 рублей за доллар.

При этом отметил, что российский рубль тесно связан с ценой на нефть, поэтому национальную валюту тяжело спрогнозировать. Однако Греф в своих суждениях опирается на мнение аналитика Генри Гроубу, которому доверяет.

«Он называет на конец года 60–62 доллара за баррель. Значит, рубль будет в пределах плюс-минус 60 к доллару», — сказал Греф, сообщает ТАСС.

Он также добавил, что прогнозировать, как поведет себя рубль тяжело на фоне ситуации с коронавирусом.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что Россия должна перестать готовиться ко вчерашнему кризису и начать думать о завтрашнем. Об этом заявил глава Сбербанка Герман Греф на сессии Московского финансового форума. Во время своего выступления он выразил опасения по поводу грядущих кризисов, связанных с падением цен на нефть.