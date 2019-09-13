Греф призвал готовиться к кризисам из-за цен на нефть

Россия должна перестать готовиться ко вчерашнему кризису и начать думать о завтрашнем. Об этом заявил глава Сбербанка Герман Греф на сессии Московского финансового форума.

Во время своего выступления он выразил опасения по поводу грядущих кризисов, связанных с падением цен на нефть.

«У нас огромные вызовы впереди. Сырьевой шок у нас, на мой взгляд, впереди», — приводит слова Грефа РИА Новости.

Речь, как отметил глава Сбербанка, идет о «снижении потребления нефти в мире и фактически бесконтрольном увеличении предложения нефти в мире». Это может привести к очень низким ценам на рынке.

Глава Сбербанка призвал готовиться к новым рискам и немедленно начать эффективно работать.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что, по данным Московской биржи, цены на нефть растут. Стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть марки Brent составила $62,21 за баррель.