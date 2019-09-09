Курс доллара на Московской бирже упал до 65,57 рубля

Курс доллара и евро снижается по отношению к рублю на открытии торгов в понедельник, 9 сентября. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

По данным на 10:04 по московскому времени, курс доллара снизился на 16 копеек и составил 65,57. Курс евро опустился на 17 копеек — до отметки в 72,33 рубля.

Цены на нефть растут. Это происходит на фоне ожиданий от того, что со сменой министра энергетике в Саудовской Аравии политика экспортера останется без изменений.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть марки Brent к 10 утра по московскому времени выросла на 1,1% и составила $62,21 за баррель.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что по прогнозам Минэкономразвития курс доллара до 2024 года не будет подниматься выше 70,5 рублей при худшем раскладе. К концу 2019 года доллар, согласно исследованиям министерства, достигнет отметки в 65,8 рублей и фактически стабилизируется на ней.