В Японии создали робота, который убивает коронавирус

В Японии создали робота, который в автоматическом режиме с помощью ультрафиолета обрабатывает поверхности помещений от вирусов гриппа, в том числе и от вируса SARS-CoV-2.

Разработчиком является японская компания Farmroid, сообщает газета Asahi.

Устройство UV Buster способно за две с половиной секунды он почти полностью (99,9%) уничтожать вирусы гриппа. После эксперимента в больнице при медицинском факультете Университета Нихон сообщили, что робот смог успешно уничтожить коронавирус.

Вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19. В марте Всемирная Организация Здравоохранения объявила ситуацию пандемией. По последним данным, в мире число зараженных коронавирусом достигло 10250971 человек, выздоровели 5558254 пациента, умерли 504520 человек.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в текущих условиях некоторые застройщики совместно с банками-партнерами запустили специальные программы ипотечного кредитования. Ставка при новых условиях составляет от 0,5% годовых.