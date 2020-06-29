Петербурженка обвинила мужа в насилии над дочкой

Во Фрунзенском районе Петербурга проверяют информации о сексуальном насилии в отношении несовершеннолетней. О произошедшем сообщила мать девочки.

Как стало известно gazeta.spb.ru, 39-летняя женщина обратилась в полицию вечером 28 июня. Она рассказала, что её 47-летний муж около двух лет совершал насильственные действия сексуального характера в отношении её дочери 2002 года рождения. По предварительным данным, он также применял физическую силу.

Мужчина явился в полицию через 40 минут после обращения женщины. После дачи показаний в отношении подозреваемого был составлен протокол.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Проводится проверка.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в полицию Красносельского района обратилась 36-летняя женщина. Она заявила, что 20-летний мужчина изнасиловал её 14-летнюю дочь. Подозреваемого разыскивает полиция.