В Петербурге умерли еще 19 человек с коронавирусом

За сутки в Петербурге подтвердили 19 смертей от коронавируса нового типа. С начала пандемии жертвами инфекции в городе стали 1 тыс. 105 человек.

Заразились за весь период 23 тыс. 954 человека. Прирост за последние сутки составил 219 случаев, сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением COVID-19 на территории России в понедельник, 29 июня.

Выздоровели свыше 17 тыс. человек.

В России зарегистрировано 9 тыс. 166 смертей от коронавируса. За последние сутки подтверждено 93 летальных случая. В Москве скончались 23 зараженных, в Петербурге — 19, в Московской области — 11, в Ханты-Мансийском АО — 4.

Вспышка неизвестной пневмонии произошла в китайском городе Ухань в конце 2019 года. Ученые выяснили, что возбудитель болезни — коронавирус нового типа. По данным Университета Джонса Хопкинса, в мире выявлено более 10 млн случаев коронавируса. Больше всего зараженных в США, Бразилии, России, Индии и Великобритании. Скончались за весь период более 502 тыс. человек.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что президент России Владимир Путин призвал не «рассусоливать » тему о происхождении коронавируса.