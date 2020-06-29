Во Всеволожске задержали работника предприятия, который в столовой с ножом напал на женщину

Во Всеволожске задержали работника предприятия, который в столовой с ножом напал на женщину
Задержание злоумышленника. Фото: пресс-служба УВО ВНГ РФ по Петербургу и Ленобласти

В городе Всеволожск Ленинградской области сотрудники Росгвардии задержали работника предприятия, который подозревается в нападении с ножом на женщину.

Инцидент произошел на территории предприятия утром 27 июня, в столовой швейного производства на Всеволожском проспекте. Подозреваемый, по версии правоохранителей, нанес тяжкие телесные повреждения женщине. Пришедший туда мужчина внезапно стал агрессивно себя вести, а затем, вооружившись кухонным ножом, несколько раз ударил пострадавшую в область груди и шеи.

Жертва нападения госпитализирована в тяжелом состоянии. Предполагаемого злоумышленника задержала в одной из рекреационных зон предприятия, где тот пытался спрятаться. Нож, которым орудовал преступник, изъят, подозреваемого передали полицейским. Возбуждено уголовное дело.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Киришском районе Ленобласти росгвардейцы спасли мужчину из горящего дома.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
Всеволожск ленобласть нападение с ножом
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Петербург приобрел 10 квартир для детей-сирот за 30 миллионов рублей
Первые коммерческие организации в Петербурге признали социальными предприятиями
На Ленинском проспекте в Петербурге произошло ДТП с автобусом: пострадали ...
Историк Соколов устроил истерику в суде и обвинил Ещенко в гнусных словах
Жители Петербурга активнее других россиян скупают кондиционеры
Жители Петербурга пожаловались в УФАС на непристойную рекламу кафе
В Кронштадте 41 медик получил выплаты в объеме меньше положенного: интересы ...
На «Северной верфи» могут построить пассажирский теплоход