Во Всеволожске задержали работника предприятия, который в столовой с ножом напал на женщину

В городе Всеволожск Ленинградской области сотрудники Росгвардии задержали работника предприятия, который подозревается в нападении с ножом на женщину.

Инцидент произошел на территории предприятия утром 27 июня, в столовой швейного производства на Всеволожском проспекте. Подозреваемый, по версии правоохранителей, нанес тяжкие телесные повреждения женщине. Пришедший туда мужчина внезапно стал агрессивно себя вести, а затем, вооружившись кухонным ножом, несколько раз ударил пострадавшую в область груди и шеи.

Жертва нападения госпитализирована в тяжелом состоянии. Предполагаемого злоумышленника задержала в одной из рекреационных зон предприятия, где тот пытался спрятаться. Нож, которым орудовал преступник, изъят, подозреваемого передали полицейским. Возбуждено уголовное дело.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Киришском районе Ленобласти росгвардейцы спасли мужчину из горящего дома.