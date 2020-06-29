Историк Соколов устроил истерику в суде и обвинил Ещенко в гнусных словах

Экс-доцент СПбГУ Олег Соколов, обвиняемый в убийстве 24-летней аспирантки Анастасии Ещенко, сорвался на крик во время заседания в суде. В истерике он потребовал обнародовать его переписку с убитой.

Соколов призвал суд показать на открытом судебном заседании переписку с Ещенко. Он заявил, что отказ суда сделать это будет расценен как попытка пойти на поводу у прессы, которая якобы навязала ему «жутко отрицательный облик». Оправдаться в глазах общественности Соколов, похоже, надеется с помощью переписки, в которой Ещенко его оскорбляла.

«Потому что то, что там высказано, то, что она там говорит, это омерзительно, это гнусно. Только узнав эти вещи, люди могут понять, что произошло. Без этого вы скрываете тогда… вы скрываете от людей. За счет прессы создалось чудовищное отторжение ко мне. Люди этого не знают. Люди думают, что это была чистая невинная девочка. То, что она творила, там есть часть маленькая того, что она творила… Только ничтожная часть. Люди должны увидеть!», — прокричал Соколов.

Просьбу судьи успокоиться и быть тише Соколов проигнорировал. После чего ему было сделано замечание за несоблюдение порядка, повышение голоса и замечания председательствующему судье.

Судебное заседание по уголовному делу в отношении Олега Соколова отложено на 6 июля.

Историка Олега Соколова обвиняют в убийстве 24-летней аспирантки Анастасии Ещенко, с которой он состоял в отношениях. В ноябре 2019 года его задержали на набережной реки Мойки с рюкзаком, в котором лежали отрезанные женские руки. Следствие полагает, что Соколов застрелил девушку из самодельного обреза, а после расчленил её тело. Часть останков историк пытался утопить в реке.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что историк Олег Соколов пробудет под арестом до сентября 2020 года.