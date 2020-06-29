Жители Петербурга активнее других россиян скупают кондиционеры

В июне текущего года среди жителей Северной столицы наблюдается небывалый спрос на кондиционеры: популярность этого товара возросла на 378%.
В других городах России ситуация ничем не отличается от предыдущих лет, более того, в некоторых городах кондиционеры стали устанавливать и вовсе на 39% реже. Петербург, таким образом, занял лидирующую позицию, сообщили эксперты сервиса Авито Услуги.
Отметим, что в этом году в среднем по стране установка кондиционера обойдется в 4 тысячи рублей (на 10% дороже прошлогодних показателей. В города на Неве за установку придется заплатить 7 465 рублей, а непосредственно за кондиционер — еще около 27 тысяч.
Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Санкт-Петербурге на специальном портале анонимы жалуются на кондиционеры на фасадах домов, портящие вид.