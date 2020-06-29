Суд отложил заседание по делу историка Соколова на 6 июля из-за нерешенного вопроса о публикации его переписки с Ещенко

Судебное заседание по делу об убийстве аспирантки Анастасии Ещенко её возлюбленным, историком и экс-доцентом СПбГУ Олегом Соколовым, вновь отложено, на этот раз до 6 июля.

Правосудие за это время намерено решить вопрос об оглашении личной переписки пары, поскольку обвиняемый в убийстве историк потребовал обнародования этой информации. Он утверждает, будто девушка писала ему «страшные вещи» и многочисленные оскорбления, что, вероятно, надеется использовать как смягчающие обстоятельства своего поступка.

До 6 июля суд выслушает мнения сторон о том, какие фрагменты личного общения Ещенко и Соколова можно огласить в открытой части заседания. Напомним, скандальное убийство произошло 8 ноября прошлого года, когда пьяного экс-доцента выловили из Мойки с частями тела погибшей Анастасии в рюкзаке.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Соколов устроил истерику прямо в «аквариуме» в зале суда.