Ученые обнаружили неожиданный способ спасения планеты от глобального потепления

Авторы идеи считают, что этот мягкий вариант хорош тем, что уже проверен природой. Фото: pixabay.com

Авторы идеи считают, что этот мягкий вариант хорош тем, что уже проверен природой. Фото: pixabay.com

Изучая причины легендарного Ордовикского вымирания, уничтожившего около 85% видов и 60% родов беспозвоночных морских существ около 466 млн лет назад, ученые пришли к неожиданному выводу.

Все предыдущие глобальные катастрофы, по предположениям ученых, сопровождались резкими климатическими изменениями, тогда как Ордовикское вымирание привело к исчезновению живых организмов не единовременно, а в течение двух миллионов лет, длительное время позволяя животным приспосабливаться к изменениям климата.

Специалисты связывают «мягкий» сценарий со столкновением двух гигантских астероидов между орбитами Марса и Юпитера. В результате выработалось огромное количество космический пыли, загрязнившей атмосферу Земли. Таким образом, за 2 млн лет температура на планете стала ниже на 10 градусов Цельсия. Ученые предложили установить на орбите Земли искусственные «астероиды», которые периодически будут пускать пыль, частично блокирующую свет солнца. Это может существенно замедлить глобальное потепление.

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