В Ленобласти объявят столицу 2022 года в день рождения региона

В 2021 году столицей Ленобласти будет Тосно. Фото: pixabay.com

В 2021 году столицей Ленобласти будет Тосно. Фото: pixabay.com

1 августа 2020 года в Ленинградской области выберут населенный пункт, который станет столицей региона на протяжении 2022 года.

Результаты конкурса будут озвучены в день рождения Ленобласти, 1 августа регион отметит свое 93-летие. Празднование состоится в нынешней областной столице, городе Всеволожске. Об этом в понедельник, 29 июня, сообщают в пресс-службе региональной администрации. Заявки от муниципалитетов на участие в соревновании за звание столицы принимаются до 27 июля.

Столица Ленобласти выбирается каждый год. Этот город становится местом проведения всех масштабных мероприятий, там же заседает областное правительство. Кроме того, выигравший населенный пункт получает дополнительные субсидии на благоустройство и организацию событий.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что во вторник Ленобласть ждут грозы и ветер.