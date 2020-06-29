Охотники за НЛО обнаружили на Марсе корабль

Для этого уфологи изучили снимки красной планеты, которые были сделаны специалистами NASA.

Благодаря замеченному объекту, напоминающем корабль, возникла очередная теория заговора. Теперь искатели других форм жизни считают, что марсоход Curiosity, направленный NASA на исследование планеты, был отправлен туда с вполне конкретной целью — чтобы изучить корабль, который возможно когда-то принадлежал жителям Марса.

Своими мыслями на этот счет поделился американский уфолог Скотт Уоринг в своем блоге. Мужчина указал на интересное наблюдение — марсоход приземлился всего в трех метрах от объекта. Это кажется подозрительным, ведь сотрудники NASA всегда тщательно подбирают зону для высадки. Возможно, они знали о данном «корабле» и хотели максимально приблизиться к нему для того, чтобы узнать информацию о технологиях разумных форм жизни Марса, которые, вероятно, все же существовали.

Стоит напомнить, что вода в жидком виде на планете существовала около 3,5 млрд лет назад.

Предположение действительно интересное, но по факту все может быть куда прозаичнее. Произошедшее может объяснить психологический феномен — пареидолия. Из-за него мозг обманывает глаза, заставляя видеть какие-либо вещи или объекты на различных поверхностях.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что марсоход InSight выбрался из грязи, в которой застрял 7 месяцев назад.