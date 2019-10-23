Марсоход InSight выбрался из грязи, в которой застрял 7 месяцев назад

Марсоходу удавалось передвигаться без проблем, пока часть платформы не застряла в грунте. Фото: https://pixabay.com/

Марсоходу удавалось передвигаться без проблем, пока часть платформы не застряла в грунте. Фото: https://pixabay.com/

Американский марсоход InSight оказался в западне, застряв в грязи марсианской почвы на расстоянии 225 миллионов километров от Земли.

О том, что ровер не может двигаться дальше инженеры миссии сообщили семь месяцев назад. Все это время ученые пытались вытащить аппарат из красной грязи, которая стала своего рода ловушкой для марсохода. Теперь, спустя более полугода, инженеры, наконец, могут подтвердить, что аппарат готов к дальнейшей работе.

Марсоход посадили на Красную планету в ноябре 2018 года для изучения эволюции Марса и его внутренней структуры. Он приземлился на экваторе планеты, на территории широкой равнины.

Напоминаем, что ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что президент США Дональд Трамп сделал звонок в открытый космос, чтобы поздравить с первым успешным выходом женщин-космонавтов.