Премьера фильма Кристофера Нолана вновь перенесена из-за коронавируса

Речь идет о картине «Довод». Ранее фильм переносили на 31 июля, но COVID-19 снова повлиял на релиз.

Причиной переноса стал очередной всплеск заболеваемости в США. Из-за этого не откроются многие кинотеатры. Поэтому руководство студии Warner Bros. приняло решение перенести выход кинокартины на 12 августа. Об этом сообщили представители компании.

Warner Bros. очень важно, чтобы на премьеру новой фантастики от культового режиссера пришло как можно больше зрителей. Комфорт и возможность спокойно и безопасно посетить кинотеатр являются приоритетом при выборе новой даты. Также, картину хотят задействовать в большем количестве кинотеатров.

Остается надеется, что к августу эпидемиологическая обстановка все же наладится, а фильму удастся успешно выйти в прокат.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что студия перенесла премьеру «Довода» Кристофера Нолана.