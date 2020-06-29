Футболист из Бразилии упал с высоты 200 метров и выжил

Незапланированный полет, бразильский игрок клуба «Крузейро» Энрике совершил, находясь в салоне своего автомобиля. Транспортное средство упало с высоты 200 метров. Об этом сообщает Globo Esporte.

Про пострадавшего можно сказать одно — он родился в рубашке. Энрике даже не получил серьезных травм. На теле игрока были замечены лишь ушибы и ссадины. Спасатели, которые обнаружили спортсмена на месте аварии, рассказали, что футболист находился в шоковом состоянии.

В настоящее время Энрике находится в частной больнице в Белу-Оризонти.

Сама же авария случилась в пятницу, 26 июня, в национальном парке Рола Моча, находящемся в Миранте ду Жабота. Известно, что джип футболиста сорвался с холма. Во время падения машина несколько раз перевернулась.

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