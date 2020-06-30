Измайловский сад открывается с 1 июля после карантина

Измайловский сад открывается с 1 июля после карантина
"Петербургский ангел" в Измайловском саду. Фото: Baltphoto/Pavel Dolganov

Петербуржцы смогут вновь посетить Измайловский сад, расположенный на набережной реки Фонтанки в центре Северной столицы.

О возобновлении работы зеленой территории сообщает пресс-служба Молодежного театра на Фонтанке, который соседствуют с садом. Измайловский сад готовится принять жителей и гостей Петербурга со среды, 1 июля. Посетители смогут насладиться зеленью парка с 10.00 до 20.00 каждый день.

Посетителей попросят использовать средства индивидуальной защиты и соблюдать социальную дистанцию на территории сада во время пандемии. Кроме того, там ежедневно будут проводить санитарную обработку контактных поверхностей. От коронавируса помоют и знаменитую скульптуру «Петербургского ангела».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что по всей России с 15 июля откроются кинотеатры. Решение будет принято с учетом эпидемиологической обстановки в стране.

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