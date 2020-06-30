В Бокситогорске продавец остался без машины после поджога

В Бокситогорске продавец остался без машины после поджога
Неизвестный поджег автомобиль. Фото: unsplash.com

В Бокситогорске кто-то поджег автомобиль местного жителя, работающего продавцом.

Как стало известно gazeta.spb.ru, ночью в понедельник, 29 июня, очевидцы сообщили в службу 112 об автомобильном пожаре на Школьной площади в Бокситогорске.

На место происшествия прибыли сотрудники МЧС и полиции. Последние установили, что за 20 минут до звонка неизвестный мужчина поджег автомобиль «Чери Тиго», владельцем которого является 61-летний мужчина. Сделав дело, преступник поспешил скрыться с места происшествия.

Стражи порядка открыли уголовное дело по части 2 статьи 167 УК РФ об умышленном уничтожении или повреждении имущества. Сейчас полицейские разыскивают преступника.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Ленобласти нетрезвый студент из Петербурга пытался поджечь избирательный участок.

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