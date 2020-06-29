В Ленобласти нетрезвый студент из Петербурга пытался поджечь избирательный участок

Во Всеволожском районе Ленинградской области студент из Петербурга, находящийся в состоянии алкогольного опьянения, совершил попытку поджога помещения участковой избирательной комиссии (УИК).

Об акте вандализма стало известно в понедельник, 29 июня. Молодой человек, учащийся Санкт-Петербургского государственного морского технического университета (СПбГМТУ), пытался поджечь помещение УИК №139, расположенный на Центральной улице в деревне Энколово.

Информация о случившемся поступила в дежурное отделение полиции. Позже выяснилось, что нарушитель является первокурсником СПбГМТУ, пишет «Интерфакс». Студент задержан, он привлечен к административной ответственности за мелкое хулиганство. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что петербуржца приговорили к лишению свободы за поджог коляски и велосипеда.