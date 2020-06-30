В Петербурге пластические хирурги заплатили пациенту за неудачную операцию

Во время оказания медпомощи были допущены ошибки.

Об этом стало известно сегодня, 30 июня. Обо всем сообщили в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга. Истец обратился в Ленинский районный суд, так как остался недоволен качеством оказанных медицинских услуг. Врачи должны были исправить носовую перегородку и провести первичную ринопластику, за что гражданин заплатил 230 тысяч рублей. Результат не удовлетворил пациента, так как были допущены ошибки – они привели к ухудшению здоровья истца.

Мужчина потребовал, чтобы ему вернули деньги и выплатили компенсацию. Академия уверяли, что предлагали истцу исправить все, но он якобы отказался.

«Суд решил взыскать с ООО «АПХ» в пользу А. компенсацию морального вреда в размере 600 000 руб., денежные суммы, уплаченные по договорам, в размере 230 000 руб.25 000 руб., денежную сумму для устранения недостатков в размере 130 450 руб., неустойку в размере 25 000 руб., штраф в пользу потребителя в размере 505 225 руб»,

— сообщает пресс-служба.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Краснодаре скончалась лже-пластический хирург Алена Верди.