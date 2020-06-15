В Краснодаре скончалась лже-пластический хирург Алена Верди

В одной из больниц Краснодара скончалась лжехирург Алена Верди. Женщину подозревали в непрофессиональном оказании медицинских услуг, она изуродовала нескольких человек.

О смерти врача-преступницы в понедельник, 15 июня, сообщили в региональном управлении Следственного комитета. Сейчас по факту произошедшего организована проверка, тело Верди отправлено на судмедэкспертизу. Отметим, что женщина стала фигуранткой уголовного дела в апреле прошлого года, её могли посадить за решетку на срок до 6 лет.

Лже-пластический хирург обвинялась в нескольких эпизодах оказания услуг без соблюдения требований безопасности, в результате которых пациентам был нанесен тяжкий вред здоровью. Верди признала себя виновной. Причина её смерти пока неизвестна, по предположениям РЕН ТВ, привести к летальному исходу могла передозировка лекарствами.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что несколько дней назад Алена Верди впала в кому.