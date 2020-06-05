Самопровозглашенный хирург, изуродовавшая семь пациенток, впала к кому

«Доктор Франкенштейн» подключена к аппарату искусственной вентиляции легких.

Об этом стало известно сегодня, 5 июня. Обо всем сообщает «Комсомольская правда». Алена Верди, называющая себя пластическим хирургом, впала в кому и сейчас подключена к аппарату искусственной вентиляции легких.

Напоминаем, что 37-летнюю россиянку прозвали «Доктор Франкенштейн» неспроста. Она, не имея образования, работала в частной медицинской клинике Краснодара, а также оказывала услуги на дому период с марта 2015 года по октябрь 2017 года. В результате ее деятельности пострадали семь женщин – их лица остались изуродованы из-за действий непрофессионала.

Алену Вреди обвиняют в оказании медицинских услуг, не отвечающих требованиям требованиями безопасности жизни и здоровья потребителям, повлекшее причинение тяжкого вреда здоровью. Уголовное дело в ближайшее время направят в суд.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что пластического хирурга отправили под домашний арест после смерти пациентки.