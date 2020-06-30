В Ленобласти студент пытался поджечь УИК

В Ленобласти студент пытался поджечь УИК
Не уточняется, каково состояние помещения. Фото: pixabay

Молодой человек находился в состоянии алкогольного опьянения.

Об этом стало известно сегодня, 30 июня. Как сообщили gazeta.spb.ru, все случилось в воскресенье. Молодой человек, студент первого курса СПбГМТУ, пытался поджечь помещение УИК №139 в деревне Энколово во Всеволожском районе. В результате возбудили уголовное дело, парня поместили в изолятор временного содержания. Непонятно, по какой причине он решил устроить пожар. Обстоятельства инцидента только предстоит выяснить.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что пациент с психическим расстройством поджег палату в НИПНИ им В.М. Бехтерева. К счастью, обошлось без пострадавших. Огонь уничтожил имущество института на 200 тысяч рублей.

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