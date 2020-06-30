В Петербурге разберутся с убийством и покушением спустя 18 лет

Дело наконец направили в суд.

Об этом стало известно сегодня, 30 июня. Обо всем сообщили в ГСУ СК России по Санкт-Петербургу. Расследование уголовного дела об убийстве и покушении в 2002 году завершено. Подозреваемый наконец предстанет перед судом.

По предварительным данным, все случилось в ночь на 2 июня 18 лет назад. Мужчина после ссоры со знакомым выстрелил восемь раз в своего оппонента. В результате скончались трое граждан, двоим удалось скрыться с места происшествия. Долгое время обвиняемый прятался в другом государстве и в различных регионах России с подложными документами. Его задержали только в октябре 2019 года в Пензе.

Мужчина признал свою вину.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что фиктивный брак петербурженки с иностранцем закончился в суде.