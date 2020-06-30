Список водоемов Ленобласти , где можно купаться, сузился

Список водоемов Ленобласти , где можно купаться, сузился
Специалисты Роспотребнадзора проверили водоемы Ленобласти. Фото: pixabay

Специалисты Роспотребнадзора посетили водоемы в Ленинградской области, чтобы проверить их на пригодность к купанию. Один из них перестал соответствовать требованиям.

Так, жители Ленобласти и приезжающие из Петербурга отдыхающие могут со спокойной душой искупаться в следующих водоемах:

  • Волосовский район (озеро Донцо и река Луга в районе деревни Большой Сабск);
  • Кингисеппский район (на Финском заливе в районе деревни Выбье);
  • Киришский район (озеро Светлое);
  • Ломоносовский район (река Шингарка в районе деревни Низино);
  • Лужский район (озеро Омчино);
  • Сланцевский район (река Плюсса в районе города Сланцы);
  • Тосненский район (озеро Нестеровское в районе поселка Шапки);
  • Приозерский район (озеро Отрадное).

В остальных водоемах Ленобласти лучше не купаться. Стоит отметить, что ранее в этом списке присутствовала река Луга в Кингисеппе, однако ее исключили из-за несоответствия нормам.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что появился список водоемов Ленобласти, где можно купаться.

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Список водоемов Ленобласти , где можно купаться, сузился
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