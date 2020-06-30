Hyundai построит завод в Петербурге к осени 2021 года

ООО «Хендэ Виа Рус» приступило к строительству нового завода в Северной столице — там будут производить автомобильные двигатели.

Об этом сообщили в пресс-службе администрации Петербурга. Строительство предприятия началось во вторник, 30 июня, с торжественной церемонии, которую провели при участии городского губернатора Александра Беглова.

Согласно планам ООО «Хендэ Виа Рус», завод начнет функционировать осенью следующего года, и первые партии двигателей выпустят в октябре. Проектная мощность предприятия составит 240 тысяч двигателей в год с перспективой расширения до 300 тысяч.

Напомним, что месяц назад Госстройнадзор выдал компании разрешение на строительство завода на Левашовском шоссе. Площадь производственного помещения составит более 35 тыс. кв.м.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Кировский завод в Петербурге к 2023 году обзаведется собственной ТЭС.