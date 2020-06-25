Кировский завод в Петербурге к 2023 году обзаведется собственной ТЭС

Предприятие «Кировский завод» в Северной столице до конца 2022 года планирует возвести собственную теплоэлектростанцию, аналогичную компании «Ленэнерго», мощность которой составит 24,9 МВт.

В организации подчеркивают, что этот проект позволит масштабному предприятию избавиться от необходимости оплачивать счета за услуги «Ленэнерго». Кроме того, цитирует представителей компании «Интерфакс», строительство собственной ТЭС будет способствовать снижению темпов роста цен на электричество для дочерних предприятий.

Помимо прочего, появление ТЭС сможет повысить тепло- и электроснабжение производственной площадки Кировского завода. Профинансирует реализацию проекта ПАО «Банк «Санкт-Петербург». Заказчиком строительства станции является юрлицо ООО «Андромеда», входящее в состав группы компаний «Кировский завод».

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что 7 июня на хлебозаводе в Петербурге случился пожар.