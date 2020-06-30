МЧС предупреждает Петербург о надвигающемся шторме

Сегодня, 30 июня, жителей Северной столицы просят быть осторожными во время урагана, который придет в город во второй половине дня.

Об этом сообщила пресс-служба МЧС Петербурга. Сегодня ветер усилится по восточной части Финского залива. Высота волн во время шторма может достигать более двух метров. В связи с этим спасатели просят население остерегаться шатких конструкций, деревьев, и закрыть все окна дома.

Город накроет ливнями и грозами, которые придут вместе с ветром, порывы которого будут достигать 23 м/с. Самые сильные осадки ожидаются ближе к вечеру. Непогода не обойдет и Ленобласть, где вдобавок пройдет и град.

Спасатели и городские коммунальщики уже вовсю готовятся к стихии. По всей видимости, сегодня вечером в городе опять будут падать деревья, а дожди затопят проезжие части.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что сильный ураган сносит деревья в Петербурге.