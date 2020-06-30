Дело о гибели 12-летней петербурженки в Турции рассмотрят в сентябре

Девочка скончалась в августе 2019 года.

Об этом стало известно сегодня, 30 июня. Обо всем сообщает телеканал «Санкт-Петербург». Суд рассмотрит дело о гибели юной девочки в Анталье уже в сентябре 2020 года. Фигурантами уголовного дела стали главный инженер и менеджер турецкого отеля, рассказал отец погибшей.

Напоминаем, что все случилось в августе 2019 года. Девочка плавала в бассейне, когда ее руку затянуло в дренажную трубу. В результате она провела под водой около пяти минут, ее вытащили из воды, предварительно сломав оборудование. Петербурженка пережила клиническую смерть, но прийти в себя так и не смогла.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Турция обвиняет мать в смерти юной петербурженки в бассейне. «К сожалению, мы столкнулись с традиционной проблемой нашей страны: желанием чиновников побыстрее отчитаться»,

— написал у себя на странице «ВКонтакте» отец Алисы Андрис Лейкуцис, критикуя чиновников.