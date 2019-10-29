Турция обвиняет мать в смерти юной петербурженки в бассейне

Турция обвиняет мать в смерти юной петербурженки в бассейне
Бассейн, в котором захлебнулась девочка. Скриншот: @sunhillhotels/ Instagram

Руку девочки засосало в трубу, когда она плавала. За жизнь Алисы боролись 10 дней, но врачи не смогли ее спасти.

О ходе расследования дела сообщили 29 октября. До того, как девочка умерла, российские и турецкие власти уверяли, что в случившемся могут быть виноваты сотрудники отеля, которые не закрыли трубу. Некоторых из них задержали под подписку о невыезде. Сейчас среди подозреваемых есть и мать Алисы, так как правоохранительные органы считают, что она плохо следила за ребенком.

«К сожалению, мы столкнулись с традиционной проблемой нашей страны: желанием чиновников побыстрее отчитаться»,

— написал у себя на странице «ВКонтакте» отец Алисы Андрис Лейкуцис, критикуя чиновников.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что россиянку, впавшую в кому в Турции, отправят в Петербург. Медики оценивали состояние девушки как крайне тяжелое, поэтому не давали разрешения на ее транспортировку в Россию. Накануне врачи провели еще один осмотр и одобрили перевозку.

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