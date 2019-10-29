Россиянку, впавшую в кому в Турции, отправят в Петербург

Транспортировка может произойти сегодня. Фото: Pixabay

Транспортировка может произойти сегодня. Фото: Pixabay

Решается вопрос об отправлении девушки в Петербург 29 октября на борту санавиации.

На данный момент россиянка находится в турецкой больнице, куда попала 18 октября 2019 года. Медики оценивали состояние девушки как крайне тяжелое, поэтому не давали разрешения на ее транспортировку в Россию. Накануне врачи провели еще один осмотр и одобрили перевозку.

Все вопросы по организации перемещения пострадавшей сейчас решает страховая компания.

Сотрудники комитета здравоохранения Санкт-Петербурга рассказали, что находятся на связи с родственниками россиянки, ее лечащими врачами и представителями страховой компании. После эвакуации, которая может произойти сегодня, девушку будут лечить в петербургской больнице.

Ранее gazeta.spb.ru сообщила, что ученые из России создали одноразовую посуду из крахмала.