Ученые из России создали одноразовую посуду из крахмала

Российские исследователи разработали новый пластикообразный материал. Одноразовые приборы будут сделаны из крахмала, а после использования их можно будет съесть.

В ходе экспериментов и исследований ученые выяснили, что крахмал хорошо подходит для изготовления одноразовой посуды. Для ее создания будет использоваться обработка ультразвуком.

Исследователи рассказали, что конечный материал абсолютно безопасен, а его применение поможет отказаться от избыточного потребления пластика.

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