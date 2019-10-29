Ученые из России создали одноразовую посуду из крахмала

Российские исследователи разработали новый пластикообразный материал. Одноразовые приборы будут сделаны из крахмала, а после использования их можно будет съесть.
В ходе экспериментов и исследований ученые выяснили, что крахмал хорошо подходит для изготовления одноразовой посуды. Для ее создания будет использоваться обработка ультразвуком.
Исследователи рассказали, что конечный материал абсолютно безопасен, а его применение поможет отказаться от избыточного потребления пластика.
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