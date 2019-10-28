Facebook рассказали как обойти распознавание лиц на видео

Facebook рассказали как обойти распознавание лиц на видео
Так корпорация отреагировала на иск в свою сторону. Фото: Pixabay

Корпорация заявила, что разработала систему, которая при помощи машинного обучения сможет распознавать людей на видео.

Уже прошли первые тесты: технология смогла нарушить работу систем по распознаванию лиц. Представители Facebook отметили, что новый алгоритм изменяет лицо человека на видео на близкую его версию. Таким образом, задача нейросети, которая старается его распознать, становится гораздо сложнее.

Также в компании подчеркнули, что на данным момент они не планируют использовать нововведение в своих приложениях. Но алгоритм планируется использовать для создания материалов, которые будут узнавать люди, а не машины.

Разработать технологию, которая нарушит DeepFake стал иск на 35 миллиардов долларов, компанию обвинили в нарушении закона через использование технологии по распознаванию лиц для сбора биометрических данных.

Ранее gazeta.spb.ru сообщила, что Ольга Бузова обзавелась апартаментами за 120 миллионов рублей.

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Facebook рассказали как обойти распознавание лиц на видео
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