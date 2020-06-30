На мосту через реку Утка на КАД с 3 июля перекроют движение

С 3 июля почти на месяц будет перекрыто движение по внешнему кольцу Кольцевой автодороги (КАД) в Петербурге.

До 1 августа дорожные службы будут ремонтировать мост через реку Утка, который расположен на 86-м километре КАД рядом со съездами на Октябрьскую набережную и Мурманским шоссе. Так, с 3 по 17 июля будут перекрыты третья и четвертая полосы, информируют в Упрдор «Северо-запад».

Во время второго этапа дорожных работ, с 17 июля по 1 августа, транспортное движение остановят по полосам безопасности, а также первой и второй полосе. Отметим, что на время ремонта даже на полосах, где движение свободно, будут установлены скоростные ограничения в 50 км/ч. В течение месяца дорожники будут менять деформационный шов моста.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала о текущих ограничениях, которые ждут петербуржцев на дорогах.