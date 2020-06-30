В Волосовском районе Ленобласти ликвидировали незаконные подъезды к озеру Донца

Дорожные службы Ленинградской области по поручению «Ленавтодора» уничтожили восемь нелегальных подъездов к озеру Донцо, находящемуся на территории Волосовского района.

Озеро Донцо расположено на территории природного памятника «Истоки реки Оредеж в урочище Донцо». Однако по совместительству охраняемый природный объект облюбовали туристы и местные жители. Отдыхающие совершенно не заботятся об экологии и моют машины в водах озера, а также не трудятся забирать с собой мусор, уезжая.

Дорожники ликвидировали восемь незаконных подъездов к озеру, почти 70 метров дорог, по которым автомобилисты добирались до берега Донца, передают в областном комитете по дорожному хозяйству.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Горелово эко-активисты обнаружили масштабную нелегальную свалку строительного мусора.