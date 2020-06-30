Свыше 40% россиян оказались во время пандемии коронавируса без сбережений

В НАФИ считают, что пандемия заставила пересмотреть ценности и потребительское поведение. Больший, чем раньше, приоритет получат ценности здоровья и семьи. При этом произойдет снижение демонстративного потребления. Фото: pixabay.com

В НАФИ считают, что пандемия заставила пересмотреть ценности и потребительское поведение. Больший, чем раньше, приоритет получат ценности здоровья и семьи. При этом произойдет снижение демонстративного потребления. Фото: pixabay.com

45% граждан России к моменту начала пандемии коронавирусной инфекции не имели никаких или практически никаких сбережений.

Неутешительными выводами поделились в аналитическом центре НАФИ. Так, лишь 26% участников опроса ответили, что имели финансовую «подушку безопасности», которая помогла пережить кризисное время даже при условии полной потери дохода. Еще 29% имели сбережения, но поняли, что их оказалось недостаточно, пишет РБК.

Еще 42% опрошенных ответили, что в случае потери работы их доходов хватило бы лишь на месяц, еще 26% ответили, что смогли бы продержаться меньше 3-х месяцев. Также с 21% до 28% увеличилась доля россиян, которым трудно выделить средства для покупки одежды. На 6% уменьшилось число тех, кто мог свободно позволить себе приобретение автомобиля.

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