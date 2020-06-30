Минкомсвязь заявила об удалении данных цифровых пропусков россиян

Цифровые пропуска вводились в различных регионах России в наиболее непростой период эпидемии коронавирусной инфекции.

Стоит отметить, что новость об удалении пока не касается жителей Москвы. Им приходилось оформлять пропуска для передвижения на сайте mos.ru, созданном и находящимся под контролем ДИТ Москвы. А вот в приложении Минкомсвязи, которое было запущено в апреле, данных жителей России больше нет.

Столичный Департамент информационных технологий также уничтожит данные граждан в ближайшее время. Об этом сообщает Интерфакс.

Напомним, режим цифровых пропусков ввели в Москве с 15 апреля. Данная мера принята ради того, чтобы граждане покидали свои дома, для перемещений на расстояния, только в случае реальной необходимости. Уже 9 июня была произведена отмена работы системы, в связи с улучшением ситуации.

В Санкт-Петербурге же к подобной практике решили не прибегать.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Москве задержали мошенников, продающих пропуска во время карантина.