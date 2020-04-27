В Москве задержали мошенников, продающих пропуска во время карантина

В Москве задержали мошенников, продающих пропуска во время карантина
Подозреваемые задержаны. Фото: pixabay.com

Электронные разрешения, для возможности передвижения на в Москве и Московской области в период ограничительных мер введенных из-за коронавируса, злоумышленники продавали в одном из мессенджеров.

Стоимость заветного пропуска для граждан, не желающих соблюдать самоизоляцию, оценивалась в 3,5 тысячи рублей. Подозреваемые выходили с покупателями на контакт, обсуждали все детали сделки, получали деньги, паспортные данные и информацию о транспортном средстве, и попросту исчезали, оставляя обратившихся ни с чем. Об этом сообщает ТАСС с ссылкой на официального представителя МВД Ирину Волк.

Правоохранительные органы возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество». В результате розыскных мероприятий были задержаны двое подозреваемых. У них была изъята техника, в который нашлись доказательства к их причастности к данным деяниям.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Москве ввели цифровые пропуска для поездок по городу.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
москва мошенники электронные пропуска
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Минюст пояснил возможное введение штрафов за лай собак
Обманутые дольщики в Гатчине получат жилье до конца 2020 года
Завод «АвтоВАЗ» приостановит производство до 18 мая
ВОЗ отмечает снижение темпа распространения COVID-19 в Москве и Петербурге
Волочкова рассказала, что самоизоляция не повлияла на ее жизнь
Власти Петербурга поддержат сферу культуры в период пандемии коронавируса
Петербуржца отправили в тюрьму за кражу ювелирки в Ломоносове
Более 46 тысяч человек призовет на военную службу Западный военный округ ...