В Москве ввели цифровые пропуска для поездок по городу

В Москве ввели цифровые пропуска для поездок по городу
Пропуска может получить любой желающий. Фото: pixabay.com

Те же правила актуальные для жителей области.

Об этом стало известно сегодня, 11 апреля. Обо всем сообщают РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что с 15 числа в столице и Подмосковье ввели новые правила – местные жители смогут передвигаться на транспорте только получив специальные цифровые пропуска. Их можно будет оформить с понедельника на портале Mos.ru, по телефону или через SMS.

Пропуска получат все желающие, но только те, у кого есть веская причина для выхода из дома – в больницу, на работу или личные дела. Без документа смогут передвигаться военные, правоохранители, судьи и иные служащие.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что врач заверил, что нужно опасаться людей, переболевших коронавирусом. Эксперт заявил, что пациенты могут оставаться заразными даже спустя месяц.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
коронавирус москва цифровой пропуск
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Названа причина пробки из «скорых» в Химках
Стало известно о госпитализации Татьяны Булановой в Петербурге
Эксперт спрогнозировал увеличение количества разводов в России
Трамп окажет помощь Италии в борьбе с коронавирусом
В Китае рассказали о стоимости лечения одного больного коронавирусом
В Москве ввели цифровые пропуска для поездок по городу
Шнуров посвятил стихотворение Собчак, с которой постоянно ругается в сети
Врач заверил, что нужно опасаться людей, переболевших коронавирусом