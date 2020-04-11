В Москве ввели цифровые пропуска для поездок по городу

Те же правила актуальные для жителей области.

Об этом стало известно сегодня, 11 апреля. Обо всем сообщают РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что с 15 числа в столице и Подмосковье ввели новые правила – местные жители смогут передвигаться на транспорте только получив специальные цифровые пропуска. Их можно будет оформить с понедельника на портале Mos.ru, по телефону или через SMS.

Пропуска получат все желающие, но только те, у кого есть веская причина для выхода из дома – в больницу, на работу или личные дела. Без документа смогут передвигаться военные, правоохранители, судьи и иные служащие.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что врач заверил, что нужно опасаться людей, переболевших коронавирусом. Эксперт заявил, что пациенты могут оставаться заразными даже спустя месяц.