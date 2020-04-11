Врач заверил, что нужно опасаться людей, переболевших коронавирусом

Врач заверил, что нужно опасаться людей, переболевших коронавирусом
Врач заявил об опасности переболевших коронавирусом. Фото: Pixabay

Эксперт заявил, что пациенты могут оставаться заразными даже спустя месяц.

Об этом стало известно сегодня, 11 апреля. Обо всем рассказал заместитель директора по инновационной работе Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Александр Семенов в фильме «Опасный вирус — 2» на телеканале «Россия-1». Он заявил, что пациенты, переболевшие коронавирусом и чувствующие себя хорошо, все равно остаются опасными для общества.

Такие граждане могут распространять инфекцию на протяжении целого месяца, даже если сами не замечают никаких симптомов заболевания. Речь идет о тех пациентах, которые находились в критическом состоянии. Таким образом, даже после выздоровления лучше оставаться на самоизоляции.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что индекс самоизоляции в Петербурге стремительно упал. Еще утром показатели были хорошими. К примеру, в 8:00 индекс самоизоляции показывал 4,3 балла из 5.

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