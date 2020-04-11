Врач заверил, что нужно опасаться людей, переболевших коронавирусом

Эксперт заявил, что пациенты могут оставаться заразными даже спустя месяц.
Об этом стало известно сегодня, 11 апреля. Обо всем рассказал заместитель директора по инновационной работе Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Александр Семенов в фильме «Опасный вирус — 2» на телеканале «Россия-1». Он заявил, что пациенты, переболевшие коронавирусом и чувствующие себя хорошо, все равно остаются опасными для общества.
Такие граждане могут распространять инфекцию на протяжении целого месяца, даже если сами не замечают никаких симптомов заболевания. Речь идет о тех пациентах, которые находились в критическом состоянии. Таким образом, даже после выздоровления лучше оставаться на самоизоляции.
Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что индекс самоизоляции в Петербурге стремительно упал. Еще утром показатели были хорошими. К примеру, в 8:00 индекс самоизоляции показывал 4,3 балла из 5.